Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetini kabulünde, “Anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan birlikte geleceğe daha güçlü yürüyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi ziyaret eden Cemiyeti kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs milli davasına sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

Yüce Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının zor günler yaşadığını ama hep direndiğini anlatan Tatar, bağımsız bir Türk devleti olarak mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.

Milli dava ve mücadelede şehit düşenleri yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, en güneydeki Türk devleti olarak KKTC’nin Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti.

-“Federasyon temelinde çözüm dayatmaları Kıbrıs Türk halkı için birçok tehlike içeriyor”

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği iki devletli siyaseti tüm dünya devletlerine duyurmaya devam edeceklerini kaydeden Tatar, bir anlaşmanın ancak iki egemen devletin iş birliği ile mümkün olabileceğini söyledi.

Federasyon temelinde çözüm dayatmalarının Kıbrıs Türk halkı için birçok tehlike içerdiğine işaret eden Ersin Tatar, iki devletli siyaseti sürdürürken KKTC’nin her alanda gelişmesi ve kökleşmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

“Anavatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte geleceğe daha güçlü yürüyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmaların milli dava açısından önemine değinerek Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise konuşmasında, tüm dünyada Kıbrıs Türkü'nün sesini duyurduğunu ifade ettiği Tatar’ın huzurunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda yerini alması için ortaya konulan gayretlerden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür eden Aydoğan, milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı da rahmetle andı.