Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları çerçevesinde T.C. İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği “Kıbrıs Gerçekleri Sergisi”ni ziyaret etti.

Ankara Sanat Galerisi ve Müzayede Evi’nde yer alan ve T.C. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kıbrıs Gerçekleri Sergisi”ne giden Tatar, sergiyi gezdi ve basına açıklamalarda bulundu. Kıbrıs gazileri de sergide hazır bulundu.

-Tatar: “Gerçek tarih budur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başta T.C. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ekibi olmak üzere sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Sergiye hayran kaldığını belirten Tatar, “Gerçek tarih budur” dedi. Tatar, gelecek nesillere aktarılması açısından tarihin belgelenmesinin önemine vurgu yaptı. Tatar, serginin kamu diplomasisi ile her yere ulaştırılması gerektiğini, sergide Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin milli davası olduğunu ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs tarihinden de bahseden Tatar, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını hatırlattı.

İki devletli çözüm temelindeki yeni siyasetten bahseden Tatar, karşı tarafın bunu kabul etmemesi durumunda mevcut durumun devam edeceğini ve KKTC’nin güçlendirileceğini anlattı. “Hiçbir güç KKTC ile Türkiye arasındaki bağları koparamaz” diyen Tatar, Kıbrıs gazilerine minnet duygularını, TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ise teşekkürlerini ileterek konuşmasına son verdi.

-Altun: “Kamu diplomasisi imkanlarını kullanarak Kıbrıs davasını ve gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz”

TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sergiye katılımı dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başladı. Altun, Tatar’ın katılımı ile serginin uluslararası karşılık bulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Altun, kamu diplomasisi imkanlarını kullanarak Kıbrıs davasını ve gerçeklerini anlatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının direnişinden bahsetti.