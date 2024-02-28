Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörü Mario Nava ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede şu konular ele alındı:

“Tatar’ın BM Genel Sekreteri aracılığıyla Rum tarafına ilettiği işbirliği önerileri, Metehan Sınır Kapısındaki sıkışıklığı azaltacak, sadece ekonomik ve ticari faaliyetlere ayrılacak Haspolat’ta yeni bir geçiş kapısı açılması önerisi, iki taraf arasında banka transferlerine yönelik çalışmalar, ara bölgeye solar enerji santrali kurulması ön fizibilite çalışması, iki taraf arasında ticarette yaşanan sorunların nasıl aşılabileceği ve tarım ürünlerinde rastlanan hasatlıklarla mücadele.”

Görüşmede, ayrıca, Avrupa Birliği ile KKTC ikili ilişkilerinin geliştirilmesi de değerlendirildi.