Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının anısına Türk gençliğine armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, bu sabah saat 9.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Anıtkabir’den getirilen toprak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu. Tatar’ın konuşmasıyla tören sona erdi.

-Tatar: "Kıbrıs Türk halkı her zaman Atatürk’ün yolunda yürüdü"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 105’inci yıldönümü olduğunu kaydetti. Tatar, Atatürk’ün işgal kuvvetlerine karşı verdiği destansı mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda büyük bir zafer kazandığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk’ün yolunda yürüdüğünü, Atatürk’ün Kıbrıs Türk halkına rehber olduğunu vurgulayan Tatar, “Bugünü Türk gençliğine emanet etmesiyle, gençlerimizin ondan aldığı ilhamla, bağımsızlığımızın, hürriyetimizin ve özgürlüğümüzün ne kadar önemli olduğunu özümsedik ve 20 Temmuz 1974’e giden o kutsal yolculukta bizlere rehber oldu” dedi.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 105’inci yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anan Tatar, “Bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik, geleceğimizin güvencesi ve teminatıdır.” diye konuştu. Tatar, 19 Mayısların tüm gençler tarafından bilinmesinin önemli olduğunu da ifade etti.