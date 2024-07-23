Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak için İstanbul'a gitti.

Tatar, 2 günlük programı kapsamında, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenlenen resepsiyona katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’na ve İstanbul Topkapı Üniversitesi'ndeki “Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı” etkinliklerine katılarak konuşma yapacak. Tatar, İstanbul'da basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Sabah saat 07.00 sıralarında adadan ayrılan Cumhurbaşkanı Tatar’ın yarın akşam üzeri adaya dönmesi bekleniyor.