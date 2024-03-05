Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin yeni yapılan havaalanı, ülkedeki turizm yatırımları ve elde edilen tecrübelerle Akdeniz’de turizm konusunda önemli bir destinasyon ve marka olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’nı ziyaret eden Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak, haklı davayı anlatmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin izolasyonlardan kurtulabilmesi için dost ülkelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’yi desteklediğini belirterek, Almanya’da 4 milyona yakın Türk'ün yaşadığını ve Almanlar üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük turizm fuarına yıllardır katılım gösterildiğini anlatan Tatar, “Devletimiz, turizm örgütlerimiz ve şirketlerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir marka ve destinasyon olarak tanıtmaya devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm sektörünün; turizmciler, yatırımcılar, rehberler, çalışanlar, otel ve acente sahipleriyle birlikte büyük bir sektör olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizmde tarihi ve doğal güzellikler, deniz, güneş, kum yanında artık kültür ve gastronominin de ön plana çıktığını kaydetti.

KKTC’nin yeni yapılan havaalanı, ülkedeki turizm yatırımları ve elde edilen tecrübelerle Akdeniz’de turizm konusunda önemli bir destinasyon ve marka olduğunu söyleyen Tatar, yaşanan bu gelişmeleri ve değerleri Almanya’daki fuarda turizm sektörüyle ilgilenen yüzbinlerce insanla paylaştıklarını aktardı.

Türkiye’nin turizm tanıtımı konusunda desteğinin önemine dikkat çeken Tatar, Akdeniz’in önemli turizm merkezi olan Antalya üzerinden KKTC’ye de turist akışının yaşandığını ifade etti.

Ülkeye gelen turist sayısı ve konakladığı günlerin artırılması gerektiğini dile getiren Tatar, böylece ekonomiye katkının artacağını vurguladı.

Turizmin bir hayat biçimi olduğunu bu nedenle turizmciler yanında halkın da turizmi benimsemesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çevrenin korunması, misafirperverlik ve turiste ilgili gösterilmesi konularına dikkat çekti.

Büyük oteller yanında küçük otellerin de turizm yaptığını belirten Tatar, “Turizmi her yerde yaşatmak lazım. Tesislerde ve köylerde kültür ve eko turizmle gastronomiyi de içeren bir anlayışla turistlere hizmet sunulmalıdır” dedi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung isimli Alman gazetesinden Michael Martenes'e verdiği röportaja da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Almanya’da yaşayan Türklerin girişimleriyle Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyurulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız izolasyon, kısıtlama ve engellemelerin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Tatar, “Ayrı bir halk olarak kültür, sanat, dinimiz, dilimiz ve geleneklerimizle yaşam hakkına sahibiz” dedi.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk, devlet ve otorite olduğunu yabancılara aktardığını anlatan Tatar, Almanya ziyareti ve Antalya Diplomasi Forumu’nun milli davayı anlatmada etkili olduğunu vurguladı.

Almanya’da milletvekili, belediye başkanları ve sivil toplum örgütleri ile görüştüğünü ve medya aracılığıyla Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurabildiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar fuarda bulunan Turizm Bakanlığı yetkililerini ve Kıbrıs’tan giden turizmcileri tebrik etti.