Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 6. Genel Kurulu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, genel kurulda yaptığı konuşmada, hayvancılığın önemli bir sektör olduğunu belirterek, turizm, yükseköğrenim ve diğer gelişmelere bağlı olarak ülkenin gelişip, kalkındığını ve ekonominin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Temel tüketim maddeleri olan hayvancılıktan elde edilen ürünlere her zaman ihtiyaç duyulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bir plan ve program dahilinde girdi maliyetlerinin geri çekilmesi için gerektiğinde hayvancılık sektörüne teşvik ve destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin artmasıyla dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilip ülkedeki üretim alanlarında uygulandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargolara rağmen engellerin aşıldığını kaydetti.

Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş gayrı resmi Kıbrıs toplantısında, Kıbrıs Türkü’nün ihracat yapabilmesine imkan veren Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki haksızlıklardan da bahsettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü’ne direk ticaret sözünü veren ancak tutmayan Avrupa Birliği, ihracat yapabilmemiz için Yeşil Hat Tüzüğü’nü ortaya koydu ancak sınır kapılarındaki sıkışıklıklardan dolayı yaşanan engellemeler var. Metehan’daki yoğunluğun azaltılması ve iki taraf arasında ticaretin daha rahat yapılabilmesi için Rum Lider Nikos Hristodulidis’e Haspolat kapısını önerdim” dedi.

Dünyada son dönemde yaşanan krizler ve doğal afetlerin tarım, hayvancılık ve yerli üretimin önemini bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yerli üreticiye sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Haksız ambargolardan dolayı Türkiye ve Türk Dünyası ile yapılan ticaretin artması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’na üye olunmasının ardından imkanların artacağını kaydetti.

Çok çalışarak, yenilikleri takip edip uygulamanın önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sektörde emeği geçenleri tebrik etti ve genel kurulun hayırlı olmasını diledi.