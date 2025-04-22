Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yeni Yerleşkesinde özel eğitim öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilere kabulde, öğretmenleri ve aileleri eşlik etti.

-Tatar: “İkinci ziyaretle tarihe geçtiniz”

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yakında açılışı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı’nın yeni binasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk olarak ilkokul öğrencilerini ardından özel eğitim öğrencilerini kabul ettiğini söyledi.

Yeni binada çocukları öğretmenleri ve aileleriyle birlikte görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “İkinci ziyaretle tarihe geçtiniz” dedi.

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti ve dünya çocuklarına armağan ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu günün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olduğunu vurguladı.

Çocukların ileride ülkenin yöneticileri olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların iyi yetişmesi ve eğitim alması için devletin çalışmalar yaptığını kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda adı geçen egemenliğin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Atatürk’ün önemle üzerinde durduğu egemenlik kelimesinin anlamı özgürlük, bağımsızlık ve kendi kendini yönetmektir. Egemen bir halk değilseniz, kendi kendinizi yönetemezsiniz, karar alamazsınız, başka ülkeler sizi yönetir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün 1960’lı yıllardan beridir bağımsızlık mücadelesi verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki ayrı egemen devletin iş birliğiyle olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.