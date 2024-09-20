Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde gerçekleşen Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında açılan “50 yıllık Kıbrıs işgalini kimse unutmuyor” yazılı pankarttan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan hazırlık maçında sporun ruhuna yakışmayan bir pankart açılmış, Kıbrıs’ta işgal sorunu olduğu öne sürülmüştür. Spor dostluğun ve kardeşliğin birlikte yaşandığı alandır. Kıbrıs’ın gerçeklerini çarpıtarak spor salonlarına taşımak, provokasyonlara izin vermek kabul edilemez. Yapılanlar iki halk arasındaki güven duygusuna ciddi zarar vermektedir. Kıbrıs’ta 50 yıldır işgal değil, barış ve huzur vardır.”

Tatar, ayrıca basketbol kariyerine Türkiye’de devam eden Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi’nin yetişmesinde büyük emekleri olan Ergin Ataman’a teşekkür etti.