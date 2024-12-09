Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Ahmet Ceylan ile Şehit İzzet Ahmet ve Şehit Fuat Mehmet Türköz’ün ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada mücahit olarak hizmet veren gazi ve şehitlerin aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir vefa görevi olduğunu söyledi.

Büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelere teşekkür eden Tatar, amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi olduğunu belirtti, Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçtiğini ve Kıbrıs adasında barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti.

İzzet Ahmet’in yaralı bir kadını taşırken düşen bomba sonucu şehit olduğunu dile getiren Tatar, geçmişte yaşananların unutulmaması için verilen mücadele ve yapılan fedakarlıkların gençlere anlatılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’taki huzurun ve kurulan devletin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını anlatan Tatar, devletin gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

Gazi ve şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.