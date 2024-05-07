Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Haspolat’ta bulunan Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinde öğrencilere Gambiya’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesi, Kıbrıs’ın jeopolitik ve jeostratejik önemi, iki devletli çözüm siyaseti, ekonomik gelişmeler, Mavi Vatan, Türkiye ve Türk Devletler Teşkilatı'yla ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca eğitim, zaman yönetimi, sağlıklı ve sosyal yaşam konularında öğrencilere öğütler verdi.

Öğrencilere kariyerleri konusunda tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik etti.