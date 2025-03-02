Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Havva Ramadan Cemil’in mücadele yıllarında görev alarak, kurduğu dernekler ve yaptığı çalışmalarla Kıbrıs Türkünü ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önceki gün yaşamını yitiren mücahide Havva Ramadan Cemil için, Ramadan Cemil İşletmeleri Girne Merkez Ofisinde dün düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Havva Ramadan Cemil’in her zaman eşi, ailesi ve Kıbrıs Türkünün yanında olan Atatürkçü ve aydın bir kişi olduğunu söyledi.

Havva Ramadan Cemil’in kızını uçak kazasında, eşi ve oğlunu ise genç yaşta kaybetmesine rağmen çektiği acıları olgunlukla özümseyip, dik durarak, ailesine liderlik yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Havva Ramadan Cemil’in sivil toplum örgütlerinde halkına faydalı olmak için çalışmalar sürdürdüğünü vurguladı.

Havva Ramadan Cemil’in mücadele yıllarında görev aldığını, kurduğu dernekler ve yaptığı çalışmalarla Kıbrıs Türkünü ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Genç kadınlar, Havva hanımı örnek alsın, onun yolundan yürüsün” dedi.

Akrabası olan Havva Ramadan Cemil’in her zaman sevgisi ve şefkatini gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.