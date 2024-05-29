Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İster KKTC’de, ister Anavatan Türkiye’de, ister İngiltere’de, ister Avustralya’da yaşasın, her Kıbrıslı Türkün kalbi birlikte atıyor” dedi.

“KKTC bizim ortak vatanımızdır ve Avustralya’daki Kıbrıslı Türklerin ülkemizle bağlantılarını sürdürmeleri ve oraya yatırım yapmaya çalışmaları önemlidir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin ve gelecek nesillerin Türk dilini, tarihini, kültürünü ve geleneklerini öğrenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Melbourne’daki Sunshine Camisi’nde düzenlenen “Kıbrıslı Türklerle Buluşma: Kıbrıslı Türklerin Avustralya’ya Gelişinin 80. Yılını Anma” etkinliğine katılarak, konuşma yaptı.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık ve KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar’ın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Victoria Kıbrıs Türk İslam Cemaati’ne ait binaya gelişinde, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Toplantı, Cumhurbaşkanı onuruna farklı sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından düzenlendi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Melbourne’da yaşayan Kıbrıslı Türklere sıcak selamlarını ileterek, başladı. Tatar, KKTC’nin Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar’a, tüm sivil örgütlere, yetkililere ve üyelere, toplantıyı onuruna düzenleyip katıldıkları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmak üzere Avustralya'ya ilk ziyaret için davetiniz, 2020 yılında seçildiğimden kısa bir süre sonra yapılmıştı. Size verdiğim sözü tuttum. Ben de sizleri kucaklamak ve Kıbrıslı Türklerin Avustralya’ya gelişinin 80’inci yıl dönümünü kutladığınız bu önemli günde, buradaki varlığınızı ve başarılarınızı kutlamak için buradayım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkeyi ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı sıfatıyla Avustralya’yı ziyaret etmekten büyük bir gurur duyuyor ve buradan, aralarında Osman Şaban, Halil Osman, Hasan Aziz ve Mustafa Mehmet Nazım’ın da bulunduğu, Avustralya'ya yaklaşık 80 yıl önce yerleşen ilk Kıbrıslı Türkleri anmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin diğer ülkelere göçünün, İngiliz sömürgesi döneminde ve 1963 sonrasında, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan’a bağlama emellerinin bir parçası olarak Kıbrıslı Türklere karşı ada çapında saldırılar başlatması sırasında yaşanan baskılar nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Kıbrıs Türklerine Türkiye’yi temsil etme ve Anzak Anma Günü törenlerine çelenk koyma izni verdiğini öğrenmekten gurur duyduğunu da söyledi.

Avustralya’daki Kıbrıslı Türklere, devletin, istenilen düzeyde ilgi gösterememiş olabileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

“Ancak unutulmadınız. Kalplerimiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olan vatanımız KKTC’ye olan sevgiyle atıyor. Sizlerle daha güçlü bağlar kurmak, sizi dinlemek ve bundan sonra bağlarımızı geliştireceğimizin garantisini vermek için buradayım ve sizlere teşekkür ediyorum.”

Avustralya’da dördüncü, hatta beşinci kuşağa giren Kıbrıs Türklerinin çok kültürlü Avustralya’nın sosyal ve kültürel dokusunu zenginleştirdiğini, farklı mesleklerde ve yaşam alanlarında başarılı olduğunu dile getiren Tatar, bu başarıları takdir ettiğinin altını çizdi.

Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu Sunshine Camisi’ni ziyaret etmekten gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ihtiyaç duyulan parayı karşılamak için mülklerini teminat olarak gösteren Kıbrıslı Türk üyelerin fedakârlıkları ile inşa edilen kompleksin yaşama geçirilmesine katkısı olan tüm üyelere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, camide kültürün önemli bir parçası olarak Osmanlı Türk mimari tasarımı ve motiflerinin kullanılmasının önemine de değindi.

-“Her Kıbrıslı Türkün kalbi birlikte atıyor”

“Birliğiniz bizim için önemli” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Melbourne ve Sydney'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya gelişinin yıl dönümü kutlamalarına da katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Ben de sizleri kucaklamak ve görüşlerinizi dinlemek için buradayım. Bunu Anavatan Türkiye, İngiltere ve ABD’de yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler için de yapıyorum. Sizlerle tanışmak ve özellikle KKTC konusunda bana ileteceğiniz değerli mesaj ve görüşlerinizi almak için buradayım. İster KKTC'de, ister Anavatan Türkiye'de, ister İngiltere'de, ister Avustralya'da yaşasın, her Kıbrıslı Türkün kalbi birlikte atıyor. Avustralya'da kültür ve kimliğinizi korumayı başardığınız için takdir ediyorum.”

-“KKTC’yi ziyaret edin ve orada yatırım yapmaya çalışın”

“KKTC’yi ziyaret edin ve orada yatırım yapmaya çalışın” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin nerede yaşarlarsa yaşasınlar KKTC’yi ziyaret etmelerinin ve vatanlarıyla bağlarını sürdürmelerinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, “KKTC, bizim ortak vatanımızdır ve Avustralya’daki Kıbrıslı Türklerin ülkemizle bağlantılarını sürdürmeleri ve oraya yatırım yapmaya çalışmaları önemlidir. Gençlerimizin ve gelecek nesillerin Türk dilini, tarihini, kültürünü ve geleneklerini öğrenmesi çok önemlidir. Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye duyduğu sevgi ve bağlılık beni çok etkilemiştir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“İnsanlık dışı izolasyona rağmen KKTC 30 yılda büyük ilerleme kaydetti. Ülkemizde 100'den fazla ülkeden 30 binin üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Ercan Havalimanımız genişletilerek çağdaş standartlara ulaştırıldı. Ercan Havalimanı artık yılda 10 milyon yolcu kapasiteli adanın en büyük havalimanıdır. KKTC’nin çehresini değiştirecek, ekonomisini güçlendirecek ve refahını artıracak çalışmalar sürmektedir.”

KKTC için projelerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçtiğini kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

“Bu büyük projelerin arasında 75 milyon m3’lük deniz altı su boru hattı projesi de yer alıyor. Geçitköy Barajı’na yıllık temiz su, diğer altyapı ve iletişim yatırımları bu projeler arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantı kablosunun hizmete girmesiyle farklı bir döneme gireceğiz.”

Anavatan Türkiye’ye sadece 65 kilometre uzaklıkta bulunan Kıbrıs adasının stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

-“Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon büyük bir haksızlıktır”

“Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon büyük bir haksızlıktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesine değinerek, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs meselesine çözüm bulmak için her zaman yoğun çaba harcamıştır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklığından silah zoruyla devletin dışına itildik. 1963’ten 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkı 103 köyü terk etmek zorunda kaldı ve küçük yerleşim bölgelerinde yaşadı.

Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama emelinin bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının imha planlarını hayata geçirdi. 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntası tarafından ‘Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’ ilan edilerek, bir darbe düzenlendi. Anavatan Türkiye, garantör güç olarak 20 Temmuz 1974'te akan kanı durduran Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştirdi ve Temmuz ayında da Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50'nci yıl dönümünü kutlayacağız."

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in, yarım asırdan fazla süredir en az 15 yerleşim planını Rum tarafının reddettiğini kamuoyuna açıkladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Rum halkı, Kıbrıs Türkleri tarafından kabul edilen BM kapsamlı çözüm planını ayrı ayrı eş zamanlı yapılan referandumlarda reddetti. Ancak bu sonuca rağmen uluslararası toplumun izolasyonları kaldırma yönünde verdiği sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi” dedi.

Müzakere yoluyla federal çözüme ulaşmaya yönelik son girişimin Temmuz 2017'de Crans-Montana'da başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Çözüme ulaşılamamasının nedeni temelde Kıbrıslı Rumların yönetimi ve adanın kaynaklarını Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik esasına göre paylaşma konusundaki isteksizliğidir” diye konuştu.

Tatar, federal temelli müzakerelerin denendiğini, başarısız olduğunu ve tükendiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine ve uluslararası eşit statüsüne dayalı yeni bir çözüm vizyonu ortaya koyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İki tarafın iş birliğine dayalı komşuluk ilişkileri içinde gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik yeni iki devletli vizyonum temelinde Cumhurbaşkanı seçildim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nun 77. ve 78. oturumlarında tarihi bir konuşma yaparak, uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkına yönelik bir tür zulüm haline gelen izolasyonun sona erdirilmesi ve kaldırılması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini, diğer Türk devletleriyle farklı alanlarda ilişkiler kurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini dile getirdi.

-“Üç devlet, tek millet”

Azerbaycan’dan KKTC’yi ziyaret eden parlamento dostluk gruplarıyla Azerbaycan'ın KKTC ile ilişkilerini derinleştirmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm bunlar bizim üç devlet, tek millet olduğumuzu bir kez daha teyit ediyor” dedi.

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin yıl dönümü münasebetiyle halka açık bir toplantı düzenleyen tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Tatar, farklı konularda daha birçok görüşme yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.