Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta’daki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabırlar diledi.

Tatar, Türkiye'nin Isparta ilinin Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı İsa Baydilli ve 5 askerlerin şehit olmasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında “Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.