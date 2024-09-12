Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne akredite İsviçre Büyükelçisi Christoph Burgener’i kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs konusuna dair güncel durum ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapacağı New York ziyaretine ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Editör: Kıbrıs Genç Tv