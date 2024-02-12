Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi Şehitliği’ni ziyaret ederek, depremde hayatını kaybedenleri kabirleri başında andı.

Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yer alan Şehitlik’te kabirleri dolaşan Tatar, yetkililerden bilgi aldı, kabirlere çiçek bıraktı.

Tatar, ardından taziye çadırına giderek, hayatını kaybedenler için dua okudu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bölge protokolünün yanında, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti.

Ziyaretin ardından basına konuşan Tatar, bir yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere yeniden rahmet dileyerek, sevenlerine baş sağlığı, Türk milletine sabırlar diledi.

Tatar, kabristanlığı dolaşırken, özellikle genç yaştaki kişileri gördüklerinde, yüreklerinin dağlandığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının da bu depremde büyük kayıplar verdiğini anımsatan Tatar, Şampiyon Melekleri, öğretmen ve ailelerini, çeşitli amaçlarla deprem sırasında bölgede olan ve hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Yaşanan felaketin çok büyük bir yıkım getirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan çalışmalarla konutlar, kamu alanları inşa edilerek, yaraların sarılmaya başlandığını yerinde gördüklerini kaydeden Tatar, ilim temelinde yapılacak sağlam binalarla gelecek nesillerin böyle acılar yaşamayacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugünün aynı zamanda Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğuna işaret ederek, Kahramanmaraş ve Kıbrıs Türk halklarının yaşadığı benzer acıları vurguladı.

Yıllar boyunca katledilen Kıbrıslı Türkler olduğunu hatırlatan Tatar, “Mukavemet ruhu ile Anadolu’dan aldığımız ilhamla varlığımızı sürdürmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

KKTC’nin bugün gelişen bağımsız bir devlet olduğunun altını çizen Tatar, Kıbrıs’ta karşılıklı egemenliklerin tanınmasıyla ve iki devletin iş birliğiyle bir anlaşmaya ulaşılabileceğine dikkat çekti.