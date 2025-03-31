Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele'de verdiği konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Kıbrıs'ı ve Kıbrıslıları çok seven Volkan Konak, çok sevdiği Kıbrıs'ımızda bayramın ilk gecesi sahnede geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Bizlerin de çok sevdiği Kıbrıs aşığı Volkan Konak'ın zamansız vefatı hepimizi yasa boğmuştur." ifadesini kullandı.

"Kuzey'in Oğlu" olarak bilinen Konak'ın bir Karadeniz çocuğu olduğunu aktaran Tatar, "Yıllarca sık sık sahne aldığı ülkemizde Karadeniz ile Kıbrıs arasında güçlü bir kültür köprüsü oluşturdu. Büyüleyici sesinden 'Mağusa Limanı'nı okuyuşu kulaklarımızdan hiç çıkmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.