Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Çağdaş Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen 2. Mormenekşe Kültür, Sanat ve Üretici Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, festivali düzenleyenleri ve katkı koyanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadın üreticilerin yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek, kültüre ve manevi değerlere büyük katkıları olduğuna vurgu yaptı.

“Kültürümüzü ve geleneklerimizi, üretken yapıyla sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmak görevimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, üretenlere refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmanın ve destek olmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı üreticileri ve üreticilere destek olan devlet kurumlarını da tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar, turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin parlak olduğunu ancak bölgede yaşananların ülkeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

İran ile İsrail arasında yaşananlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, çatışmaların devam etmemesi için sağduyu çağrısı yaptı.

“Gazze’de yaşananların son bulması en büyük temennimiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, çatışmalarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Egemen Üsleri’ne de değinerek, “Savaş uçaklarının inip kalktığı iki egemen üst kullanılıyor. Kıbrıs’ın hedef olmasını istemiyoruz. Kıbrıs’ın hedef yapılmaması için İngiltere’yi sağduyuya çağırıyorum. Kıbrıs bizim vatanımızdır” dedi.