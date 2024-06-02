Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu yıl sonu gösterileri, mezuniyet töreni ve sergi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, özel gereksinimli çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için eğitimin önemine dikkat çekerek, büyük fedakarlık gösteren Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, okul müdürü Soner Öykün’ü 14 yıldır okulda büyük bir özveriyle görev yapmasından ötürü tebrik etti, okula öğretmen gönderen Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm kesimlere eğitimde fırsat eşitliği vermek istediklerini, çağdaş bir anlayışla devleti yönetip, çocuklara sahip çıkmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkanlarını kullanıp, Türkiye’den mümkün olduğunca katkı alarak, bilim ve teknolojiden yararlanarak özel gereksinimli çocukları hayata hazırlamak istediklerini kaydetti.