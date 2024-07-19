Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Yıldönümü Kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Mehteran eşliğinde gerçekleştirilen Bayrak Yürüyüşüne katıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşüne katılanlara teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkleri yanında Kıbrıs Rumları’na da barış getirdiğine işaret ederek, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmeddin Erbakan’ın talimatları ile gerçekleştirilen harekatın, mücahitlerin desteğiyle başarılı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarının Kıbrıs Barış Harekatı’nda çizildiğini anlatan Tatar, 50 yıldan beridir Kıbrıs’ta hiç olmadığı kadar barış ve güvenliğin sürdüğünü vurguladı.

Türk halkının desteğiyle Kıbrıs’ta mücadelenin sürdürülmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güney’deki zihniyetin Kıbrıs’ı bir Yunan Adası yapmak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’ne geçmişte acımasız saldırılar ve soykırımlar yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş için büyük direniş göstererek mücadeleler ve şehitler verdiğini ifade etti.

1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu Adadan ayrılırken, ‘Türk askeri ne zaman geri gelecek’ diye umutla beklendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında Mehmetçiğin adaya geldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının geleceğe umutla bakabilmenin teminatı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ve öncesinde şehit düşenleri rahmetle andı, gazilere minnetlerini sundu.

Kıbrıs’ta iki ayrı devletin arasında bir antlaşma olacağına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin antlaşmanın bir parçası olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasete destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yerini aldığını belirten Tatar, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda destek sözü aldıklarını vurguladı.

Türk Dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Milleti’nin en güneydeki temsilcisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, milli bir devlettir ve Doğu Akdeniz’de Türk Dünyasının serhat ve serdar bekçisidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek ve kalkındırmak, Türkiye ile uyum içinde siyaset geliştirmek ve müreffeh yarınlar için birlikte çalışmalıyız” dedi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargolara rağmen uluslararası etkinliklerde gençlerin ülkesini temsil etmesinden dolayı teşekkür eden Tatar, Kıbrıs Türkü sporcular ile uluslararası sporcuların bir arada spor yapmasına imkan sağlayan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk Dünyasının ve Türk Milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğuna vurgu yapan Tatar, “Kıbrıs Türkü, mücadelesinde kimliği, manevi değerleri ve kültürü ile bu topraklarda onurlu bir şekilde yaşam sürdürmenin gayreti içindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.