Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “müzeler geçmişi günümüze taşıyan ölümsüz hafızalardır" diyerek, müzelerin, ulusların ve insanlığın toplumsal hafızaları olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, müzelerin kültürel mirasın korunduğu, tarihi zenginliklerin sergilenerek gelecek kuşaklara aktarıldığı, topluma her anlamda birçok katkısı olan mekanlar olduğunu kaydetti.

Tatar, “Sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili birikimlerin sergilenme alanı olan müzeler, özellikle insanlığın ortaya koyduğu, geçmişi günümüze taşıyan ölümsüz hafızalardır.” ifadelerini kullandı.

Ülkede Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nin özellikle milli mücadele yıllarında yapılan bütün mücadelenin gençler tarafından öğrenilmesi bakımından fevkalade önemli olduğunu belirten Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı binasında yapılan bu müzenin milli mücadelenin anlam ve ehemmiyetini göstermesi bakımından büyük bir hizmet olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara Etimesgut Belediyesi katkılarıyla 15 Kasım 2023 tarihinde açılan “Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi"nde, Kıbrıs Türk milli mücadelesinin anlatıldığına işaret eden Tatar, şunları söyledi:

“Müzenin KKTC’ye kazandırılmasında önemli katkıları olan Etimesgut Belediyesi’ne, yapımında emeği geçenlere çok teşekkür ederim.

Tarihe hizmet eden böylesine mekanların devamını temenni eder, Kıbrıs Türk halkının kendi tarihini ve Kıbrıs adasındaki varlığını geleceğe taşımak için müzeciliğin önemini bir kez daha hatırlatır, tüm müze çalışanlarının 18-24 Mayıs müzeler haftasını candan kutlarım."