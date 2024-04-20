Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı’na katılmak üzere 50 ülkeden gelen, 300 Dünya Sağlık Turizmi Delegesine resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Konseyi Dönem Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında Dünya Sağlık Turizmi Delegelerini Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bafra’da Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı’nda geçtiğimiz gün bir araya geldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın birçok ülkesinden gelen delegelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşmasından ve turizm ile sağlık konularının ele alınmasından çok etkilendiğini dile getirdi.

Konferansta, yapay zekanın yanı sıra bilim ve yeni teknoloji sistemlerinin de ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, insanoğlunun sağlık sorunlarına çare bulunması ve yaşam kalitesinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Şu anki jenerasyonun, birçok imkandan yararlanabildiği için çok şanslı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tedavi yöntemlerinin gelişmekte olduğunu ve iyileşme süresinin kısaldığına dikkat çekti, sağlık turizmi sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tedavi edilirken, aynı zamanda turizm imkanlarından da yararlanılacağını kaydetti.

Tatar, Covid-19 Pandemisi döneminde hastanelerin dolu olduğundan ve panik yaşandığından bahsederek; bilim, aşı ve sağlık çalışanları sayesinde pandeminin üstesinden gelindiğini kaydetti, ülke doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Gazze’de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Politika geride bırakılmalı. Gazze’de yaşananlara üzülüyorum. Allah onları korusun. İnsanlığa ve ilgili otoritelere geçtiğimiz Ekim ayından beri yaşananların, durdurulması çağrısını yapıyorum” dedi.

Sağlık turizmi nedeniyle KKTC’de birçok ülkeden insanların bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ailenin bir parçası olmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.

“Bu aile, sağlık alanında ve sağlık turizminde başarıya ulaşacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; bilgi ve tecrübe alışverişi yapılarak tedavi edilirken, turizmden de faydalanılacağını ve hizmet almak isteyenlere bilim ve teknolojiden yararlanarak daha iyi bir hizmet sunulacağını kaydetti.

Dünya Sağlık Konseyi Dönem Başkanı milletvekili Ahmet Savaşan’a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Birlikteliğinizi kutluyorum. Sizler, büyük bir ailenin bir parçasısınız. Ülkenize döndüğünüzde, tecrübelerinizi ilgili kişilerle paylaşın. Yakınlaşmadan, kültür ve bilgi alışverişinden dolayı çok mutluyum. Bu organizasyon, kültür değişimi yanında sağlık ve turizm alanlarına da katkıda bulunacak.”

-Savaşan

Dünya Sağlık Konseyi Dönem Başkanı milletvekili Ahmet Savaşan ise 50’den fazla ülkeden delegenin katılımıyla Cumhurbaşkanlığında ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

2023-2024 Nisan tarihleri arasında 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde KKTC adına başkanlık yapmaktan onur duyduğunu anlatan Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Forumunu himaye eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini sundu.

-Moldovalı başkan

KKTC’den sonra Dünya Sağlık Turizmi dönem başkanlığını kazanan Moldova Sağlık Turizmi Başkanı Natalia Ciobanu da konuşmasında KKTC’de çok iyi ağırladıklarını ve misafir edildiklerini ifade etti.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne başkanlık edildiği sürede dünya sağlık turizminin gelişmesine katkıda bulunulduğunu dile getiren Natalia Ciobanu dönem başkanı olarak KKTC’ye 56 ülke adına teşekkür etti.