Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de, Sakarya’da temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, temasları çerçevesinde Sakarya Üniversitesinde “27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan Alınacak Dersler” konulu konferans verdi, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelerek, fotoğraf sergisi açılışı, ziyaretler, görüşmeler yaptı.

-Fahri doktora unvanı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Sakarya Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı da verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sakarya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sakarya’ya KKTC halkının selamlarını iletti. KKTC’nin kuruluşunda katkıları olan şehitleri anan Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere uzun ömürler diledi.

Bu yıl Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı olduğunu ve coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatı’yla adaya barış geldiğini, Kıbrıs Türk halkının geçen yarım asırda çok büyük kazanımlar elde ettiğini söyledi.

“Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bölgesinde, güçlü bir Türk devleti olarak gelişimini sürdürüyor” diyen Tatar, bunu Mücahit ile Mehmetçik’in birlikte başardığını kaydetti.

Bu başarılı mücadele sayesinde Kıbrıs’ın Yunan adası olmaktan kurtarıldığını ve bağımsız Türk devletinin kurulduğunu ifade eden Tatar, şimdi de devletin güçlenmesi, gelişmesi için çalıştıklarını, Türk Devletleri Teşkilatına üye olduklarını, Doğu Akdeniz’de güçlü bir devlet olarak yer aldıklarını anlattı.

-“Kıbrıs Türkünün sizi unutması mümkün değildir”

Barış Harekâtı’nın, Türk dünyası için önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri andı, gazilere sağlık diledi ve “Kıbrıs Türkünün sizi unutması mümkün değildir, gazilerimiz, şehitlerimiz baş tacımızdır, minnet duygularımı iletiyorum” dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz gibi önemli bir bölgede Kıbrıs Türk halkının bağımsız bir şekilde devletinin çatısı altında Türkiye’nin desteğiyle mavi vatanda hava sahasında güvenlik içinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Deprem bölgesinde yer alan ve deprem yaşayan, sonrasında gelişen Sakarya bölgesinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için bu ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.