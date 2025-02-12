Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Seracılar Birliği Başkanını ve Yönetim Kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaları ve bu kapsamda karşılaşılan sorunları yakından takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC' de üretimin oldukça önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak, her şeyin üretimden başladığını bu nedenle üreticinin hak ve menfaatlerini korumanın önemli olduğunu belirtti. Üretime ve üreticiye gerekli değerin verilmesine vurgu yapan Tatar, üretim zincirinde üreticinin tüm haklarının korunarak, sistemin ilerlemesinin, adaletli şekilde yürümesinin gerektiğini kaydetti.

Hal Yasasına da değinen Tatar, bu yasanın var olan sorunlara cevap verecek nitelikte olduğunu belirterek, yasanın uygulanmasıyla birtakım pürüzlerin aşılabileceğine duyduğu inancı ifade etti.

-Bayır

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ise, üreticilerin karşılaştığı sorunlara değinerek, yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Üreticilerin her türlü zorluk ve sıkıntılara rağmen üretime devam ettiğini belirten Bayır, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın verdiği desteğin yadsınamaz olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini sundu.