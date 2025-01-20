Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor insanı merhum Süleyman Göktaş için düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, yaptığı konuşmada merhum Süleyman Göktaş’ın futbolcu ve antrenör olarak sporun içinde yer aldığını belirterek, Spor Dairesi’nde de önemli görevlerde bulunduğunu ve müsteşar olarak hizmet verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği’nde 24 yıl görev yapan Göktaş’ın spora yaptığı katkılar ve gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine işaret eden Tatar, Göktaş’ı rahmetle andı ailesine sabırlar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Süleyman Göktaş için hazırlanan anı özel defterini de imzaladı.