Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turgül Tomgüsehan tarafından kaleme alınan “Ada Karanlığından” isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ersin Tatar, Işık Kitabevi’nde dün yapılan kitap tanıtım etkinliğinde bir konuşma yaparak, etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kitap okuma alışkanlığını arttırabilmenin önemine vurgu yapan Tatar, kitap okuma alışkanlığını artırmak için yazılan kitapların büyük rol oynadığını belirtti.

Polis ,teşkilatında yer alan Tomgüsehan’ın olaylara analitik bakış açısıyla yaklaşarak yazdığı kitaplarla Kıbrıs Türk halkı ile tecrübelerini paylaşmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanılan coğrafyada karşı karşıya kalınan tehlikelere ve suç olaylarına karşı fedakar polisin, halkla hareket ederek güvenliği nasıl sağladığını aktarmasından dolayı Tomgüsehan’ı tebrik etti.

Turgül Tomgüsehan da, yazdığı kitaplara Tatar’ın verdiği değerden dolayı büyük onur duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.