Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Topçu Alayında düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar yemekte yaptığı konuşmada, iftar sofrasını Mehmetçiklerle paylaşmanın, muhabbet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

-“Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliği yoktu”

Cumhurbaşkanı Tatar 1974 öncesinde Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğinin olmadığı yıllarda, çocukluğundan itibaren Mehmetçiğin Kıbrıs’a bir gün geleceğini düşündüğünü belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın dedesi “Şeherli Mehmet’in” de 1878’de Osmanlı Devleti’nin askeri adadan çekilirken gözyaşlarına boğulduğunun kitaplarda yazdığını ifade etti.

-“Atatürk önderliğinde verilen mücadele ilham alındı”

Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ın bir Helen adası olmaması için, Rum-Yunan ikilisine karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadeleden ilham alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle direndiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla Mehmetçiğin Kıbrıs’a ayak basmasıyla, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlığına kavuştuğuna dikkat çekti.

-Yeni milli siyaset: “İki devletin iş birliğine dayalı bir anlaşma”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni milli siyasetin Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı bir anlaşma olduğunu kaydetti.

-“KKTC’nin gelişmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Türkiye ile iş birliği protokolleri yapılıyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği protokolleri yapıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğretim, tarım, sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı.

Teknolojinin gelişmesiyle iletişim alanında büyük gelişmeler yaşandığını da anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu ve dünya ile anında haberleşildiğini kaydetti.

-“Türk Silahlı Kuvvetleri karada, havada, denizde savunma yapıyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki varlığının Türk milleti için önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, havada ve denizde vatan savunmasını yaptığını dile getirdi.

-“Mehmetçiklerimizden şehit haberleri gelince ülke olarak üzülüyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin korunması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Memleketimizin ve milletimizin müdafaasında sınırda ve birçok bölgede zor şartlarda görev yapan Mehmetçikleri selamlıyorum, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Mehmetçiklerimizden şehit haberleri gelince ülke olarak üzülüyoruz. Onların acısı bizim acımazdır. Ramazan akşamında Mehmetçiklerimize sağlık diliyorum. Şehitlere Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm Mehmetçiklerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.”