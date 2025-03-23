Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türk Dünyası Novruz Festivali”nin kapanış etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikteki konuşmasına, Azerbaycan’dan gelen milletvekilleri ve beraberindeki heyete “hoş geldiniz” diyerek başladı.

Tatar, Novruz Bayramı nedeniyle KKTC’de etkinlikler düzenlenmesini önemine işarete ederek, halklar arasında ortak geçmiş, gönül bağları, milli birlik ve beraberliğin olduğuna dikkat çekti. Aradaki bağların yüzyıllarca var olduğunu anlatan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle büyük mücadeleler verdiğini, onurlu yaşadığını ve geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

- “Azerbaycan’a resmi ziyaret KKTC’nin statüsünün yükselmesi için önemli bir adımdı”

Kıbrıs Türkü’nün yeni bir anavatanının daha bulunduğuna işaret eden Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uluslararası baskılar ve oyunlara karşı, Karabağ Zaferi’nin ardından, kendisine resmi davet yaptığını ve ağırladığını anımsattı.

Resmi ziyaretin KKTC’nin statüsünün yükselmesi için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tatar, Aliyev’in açıklamasında, “Davetimle KKTC’nin bağımsızlığına adım atılıyor.” ifadelerini kullandığını hatırlattı. Tatar, Azerbaycan’ın günü geldiğinde KKTC’yi tanıyacağını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün asli unsurları olan bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele verdiğini belirten Tatar, başkalarının boyunduruğu altına girmeden, esaret altında olmadan, Türk milletinin tarihine ve geçmişine yakışır bir şekilde yaşamını onurla sürdürdüğünü kaydetti.

- “Nevruz’u kutluyoruz, hasret gideriyoruz ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz”

Azerbaycan’da Haydar Aliyev Müzesi’ne yaptığı ziyarette, Haydar Aliyev’in, “Kafkasya, Anadolu ve Doğu Akdeniz’e dikkat ediniz.” sözünden etkilendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Doğu Akdeniz’i belirterek, Kıbrıs’ı da işaret etmiştir. Bulunduğumuz coğrafyada huzur ve güvenliğimiz için ‘bir millet 3 devlet’ anlayışı önemlidir. Nevruzu kutluyoruz, hasret gideriyoruz ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Milli iradeye olan sevgimizi ve güvenimizi ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.