Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’de, Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlikte, video gösterimi ve konuşmalar gerçekleştirildi, Mehteran Takımı dinleti sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan emekli Tümgeneral Cumhur Evcil Paşa’nın daveti üzerine etkinlikte bulunduğunu belirterek, kendisine ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da yaşarken, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin başkanlığını yaptığı dönemde, Kıbrıs Türkü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmalar yaptığını belirterek, “Geçmişte de sizlerle birlikte toplantılar yaptık. Sizlerin arasından çıktım ve Kıbrıs’a yerleştim. Birlikte kültürel ve manevi değerleri paylaşmış biri olarak karşınızda cumhurbaşkanı olarak duruyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak için çalışıyorum” dedi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne haksız ambargo, izolasyon ve kısıtlamalar uygulattığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün arkasında her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin durduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini aldığına dikkat çekti.

Adayı Yunanistan’a bağlamak için EOKA ve teröristlerin Kıbrıs Türkü’nü yok etmek amacıyla saldırı ve katliamlar düzenlediğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, mücahitlerin direnişi ve halkın mücadelesiyle, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen bayraktar ve sancaktarların desteğiyle, özgürlük ve varoluş mücadelesi verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatının kurucularından Tümgeneral Daniş Karabelen’i ve Bayraktar Albay Ali Rıza Vuruşkan’In saygıyla andı, emekli Tümgeneral Cumhur Evcil’ Paşa’ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mücadele yılları ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere şükranlarını sundu.

Kıbrıs Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, en büyük kazanımın, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletinin kurulması olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisi ve bazı muhaliflere karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığını ve özgürlüğünü tescil ettirmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle çalışıldığını kaydetti.

-Federasyon defteri kapandı

Federasyon defterinin kapandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta yeni bir milli siyaset belirlendiğini, iki devletli bir antlaşma istediklerini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmeden resmî ve yeni müzakerelere başlanmayacağını dile getirdi.

Federasyon görüşmelerinde yıllarca sonuç alınamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın, ‘devletten ve egemenlikten vazgeçmeyiniz, vazgeçerseniz yapacağınız antlaşma antlaşma buz üstüne yazılan bir yazıdır’ tavsiyeleri önemlidir” dedi.

Üniter bir yapıda çoğunluğun azınlığı yöneteceği, Avrupa Birliği’nde yer alamayan Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının sona ermesini kabul etmediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin antlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı.

-Mavi ve Gök Vatan’da milli çıkarlar için birlikte hareket edilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çalışılmaya devam edileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi ve Gök Vatan’da milli çıkarlar için birlikte hareket edileceğini kaydetti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’nci kuruluş yıldönümünün de önümüzdeki günlerde kutlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin ikinci yüzyılında elde edeceği, başarıların Kıbrıs Türkü’ne de yansımalarının olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında TUSAŞ’a gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı, şehit olanlara rahmet, yararlılara acil şifalar diledi.