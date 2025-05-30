Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Kadın Zirvesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yer alan kabulde, TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesine katılan dönem başkanı Azerbaycan’ın Milli Meclisi Milletvekili, TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova, TBMM’den Ankara Milletvekili, TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKPA kadın parlamenterler heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin, Türkiye ile en üst düzeyde olan ilişkilerini Türk dünyası ile de geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, KKTC’yi tanıtmak, adını duyurmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları ve ambargoları anlatarak, 60 yıldır iyi niyete rağmen Rumlar’ın uzlaşmaz tavırları nedeniyle Kıbrıs sorununa çözüm bulunamadığına işaret etti.

KKTC’nin turizm, eğitim, tarım gibi her alanda yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Tatar, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle bilişim adası olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Mavi vatanın kalbinde yer alan KKTC’nin Türk dünyası için de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tatar, dünyanın merkezinde olan Kıbrıs’ın, anlaşma olması durumunda kısa sürede Dubai gibi gelişmiş, cazibe merkezi olan bir ülke olacağına inanç belirtti.

Kültür tarih açısından da zengin Kıbrıs adasında yaşanan milli mücadele yıllarını anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele döneminde göç ettiğini bugün ada dışında bir milyondan fazla nüfus olduğunu söyledi.

Tatar, “Biz azınlık bir halk değiliz, bunu asla kabul etmiyoruz. KKTC bağımsız bir Türk devletidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en başta anne olan kadınların her alanda varlığının zenginlik olduğuna işaret ederek, kadınların el attığı her işte başarılı olmalarının gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Tatar, Türk dünyası liderlerine de selamlarını iletti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de, zirvenin, tarihi bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, işbirliklerinin süreceğini vurguladı.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova da, misafirperverliğe teşekkür ederek, KKTC ile ilişkilerin güçlendirilmesinin ve karşılıklı ilişkilerin önemine değindi.

Jafarova, gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini de ifade ederek, KKTC’nin yanında olduklarını söyledi.

Ankara Milletvekili, TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız da, kabul dolayısıyla teşekkür ederek, dost ve kardeş Türk dünyasının selamlarını iletti.

Yıldız, çalışmaları hakkında bilgiler vererek, zirvede ortak gelecek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

KKTC’nin Türk dünyası için önemini vurgulayan Yıldız, 9 farklı ülkeden 41 kişinin yer aldığı zirvenin çok yararlı geçtiğini belirtti.

Zirvede, KKTC’nin çıtayı çok yüksekten başlattığını ifade eden Yıldız, Tatar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler verildi ve anı fotoğrafı çekildi.