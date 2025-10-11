Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık anlayışının, direnişinin ve devletleşme iradesinin ana siyasi temsilcisi olduğunu söyledi.

Ersin Tatar seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Tatar, UBP’nin 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden doğan, köklerini Türk Mukavemet Teşkilatı’nın direniş ruhundan alan Ulusal Birlik Partisi’nin 50. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum.

UBP, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık anlayışının, direnişinin ve devletleşme iradesinin ana siyasi temsilcisidir. Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları tarafından Kıbrıs’ın bereketli toprağına dikilen UBP ağacı elli yıllık yarım asra ulaşan bir süre içinde dallarını adamızın her bir köyüne yayarak halkımızın onurlu ve egemen yaşama kararlılığının simgesi olmuştur.

UBP, Kıbrıs Türkü’nün devletleşme ve özgürleşme sürecinin ortaya çıkardığı ilk siyasi partidir. KKTC ilan edildiğinde iktidardaydı bugün de iktidardır. Kıbrıs Türk halkı bu adada var oldukça, UBP de eserleriyle, hizmetleriyle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan sarsılmaz sadakatiyle var olmaya devam edecektir.

Bir Kıbrıs Türkü olarak, Rauf R. Denktaş ve arkadaşlarının öncülüğünde yükselen bu yerli ve özgün demokratik siyasi çizgiye gönülden bağlıyım. UBP çatısı altında milletvekili, bakan, başbakan ve genel başkan olarak hizmet etmiş olmaktan daima büyük bir gurur duydum.

Kıbrıs Türk halkının birlik ruhunun, Anavatan Türkiye ile kopmaz bağların ve devletimize olan inancın adı olan UBP’nin ellinci kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, başta Rauf R. Denktaş ve ilk Genel Başkan Nejat Konuk olmak üzere kurucu büyüklerini rahmet ve şükranla anıyorum. En genç üyesinden kıymetli Genel Başkan’a kadar bütün kadrolarını ve tüm emek verenleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”