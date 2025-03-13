Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenen kısa öykü yarışmasında dereceye girenlerin eserleri kitaplaştırıldı. “Gençlerin Kaleminden Kıbrıs Öyküleri” adlı kitapta 21 genç yazarın 22 öyküsü ve Kemal Behçet Caymaz’ın her öykü için yaptığı resimler yer alıyor.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen öykü yarışmasının ilk 3 yılında dereceye girenlerin öykülerine yer verilen ve Ceyhan Özyıldız editörlüğünde hazırlanan 330 sayfalık kitaptan ve Caymaz’ın öykü resimlerinin satışından elde edilecek gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Kitabın tanıtımı ve öykü resimlerinin sergi açılışı için bugün Arkhe Lefkoşa’da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazılarının önemsemediği işlerin bütün dünyaya yayıldığını ve Doğu Akdeniz’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını gösterdiğini kaydetti. Tatar, “Üzerimizdeki ambargolar artık bir hikayeye dönüşmüştür. Bizi kimse engelleyemiyor” dedi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençleri yazamaya teşvik etmek için yarışma düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, projeye emek verenleri kutladı. “Kıbrıs Türk halkı bu coğrafyada kendi kültürü, sanatı, eserleri, değerleri ve yarattıklarıyla varlığını sürdürüyor. Sürekli olarak üretiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin bugün yaptıklarının gelecek için ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Yaratıcılığa ev sahipliği yapan öykülerin resimle birleştirilerek kitaba evirildiğini kaydeden Tatar, Telsim’in yarışma düzenlemeye devam etmesini ve bunun kurumsallaşmasını diledi.

Ersin Tatar, dijital çağda iletişimin gücüne de dikkat çekerek, geçmişte yazılan bir kitap burada kalırken bugün bu öykülerin anında dünyaya yayılabileceğini belirtti.

-Aktuğ

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ise konuşmasında, öykü yarışmasına katılan yazar adaylarının öykülerini bir kitapta görmenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Telsim ile bir hayalden yola çıkarak başlattıkları bu projenin sonuçlarının gurur verici olduğunu vurgulayan Aktuğ, bunun ileriye dönük projelerde motive edici olacağını dile getirdi.

Murad Aktuğ, yıllar önce dokunmak için gayret gösterdiği bir öğrencisinin, Kemal Behçet Caymaz’ın bu projede yer almasının da kendisini çok mutlu olduğunu ifade etti. Murad Aktuğ, öğrencilere, öğretmenlere, ailelere, kitabın hazırlanmasında görev alanlara ve Telsim yetkililerine Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu adına teşekkür ettiğini belirtti.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de etkinlikte kısa bir konuşma yaparak, bu projenin gençlerin hayal güçlerinin, duygularının ve kalemlerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Tüz, öğrencilerin kaleme aldığı öykülerin Kıbrıs’ın kültürünü, doğasını, insanını ve duygularını yansıttığını da belirterek, öykülere Kemal Behçet Caymaz’ın resmiyle hayat vermesinin projeye ayrı bir anlam kattığını da söyledi.

Sefer Tüz, bugün yapılanın sadece kitap tanıtımı ve sergi açılışı olmadığını da ifade ederek, “Gençlerimizin hayallerine, yeteneklerine ve başarılarına tanıklık ediyoruz. Eminim ki bu kitap Kıbrıs’ın öykülerini gelecek nesillere aktaracak bir hazine olacak” dedi.

-Tanpınar



Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, gençlere yönelik öykü yarışmasının Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 5 yıl önce başlatıldığını anımsatarak, bugüne kadar yarışmaya bine yakın eser ulaştırıldığını söyledi.



Yarışmanın jüri üyesi olduğunu da anımsatan, bu projenin Kıbrıs Türk halkının belleğine sahip çıkma, onu gelecek nesillere aktarma hedefi olduğunu vurgulayan Tanpınar, “Küçük de olsa bu çalışmanın bellek seferberliğimize katkı sağladığını düşünüyorum” dedi.



Resmilerin öyküleri zenginleştirdiğini, bundan sonra çıkarılacak kitaplarda da bu yaklaşımın ele alınacağını belirten Tanpınar, bu yıl öykü yarışmanın 5’incisinin düzenlendiğini anımsattı. Tanpınar, gelecek yılki yarışma sonrasında bir sonraki öykü kitabının da hazırlanacağını, her 3 yılda basılacak bu kitapları okullara dağıtacaklarını söyledi.

-Caymaz

Resim sanatçısı Kemal Behçet Caymaz, gençlerin yazdığı eserleri resmetmenin, hayal dünyalarına eşlik etmenin kendisi için bir büyük mutluluk olduğunu kaydederek, “Ben de kendi kitaplarımı sizin yaşında yazdım. Aranızdan çok iyi yazarlar çıkacağına inanıyorum” dedi. Jüri üyesi olarak başladığı bu yolculukta öykülerin resmilerine hayat verdiğini anımsatan Caymaz, kitabın gurur verici bir proje olduğunu ifade etti.

Caymaz, kitap ve resimlerden elde edilen gelirin Kemal Saraçoğlu Vakfı’na destek amacı taşımasının da projeye ayrı bir anlam kattığını vurguladı.

-Özyıldız



Kitabın editörü Ceyhan Özyıldız, “Gençlerin Kaleminden Kıbrıs Öyküleri” kitabının edebiyat tarihi için önemli olduğunu kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim’e teşekkür etti. Kemal Behçet Caymaz’ın resimlerinin öyküleri ayrı bir yolculuğa çıkardığını söyleyen Özyıldız, bir öykü yazarı olarak sanatta, edebiyatta da bayrak devrini önemsediğini ifade etti .Özyıldız, “Bayrağı genç yazarlara teslim edebileceğimizi görmek beni çok mutlu etti” dedi. Özyıldız, öğrencilere “Sizlerden istediğim yazmaya devam etmenizdir. Bu yolcuğu bırakmayın” tavsiyesiyle konuşmasını tamamladı.