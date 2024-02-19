Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni ziyaret etti, Belediye Başkanı Katip Demir’le görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar, Katip Demir'le yaptığı görüşmede, bölgenin göç alan ve yabancı uyruklu insanların da yatırım yaptığı bir belde haline geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarından dolayı belediye başkanı, meclis üyeleri ve çalışanları tebrik etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de konuşmasında bölge ve Belediye projeleri ile ilgili bilgi verdi, projesi ve yeri hazır olan yeni belediye binasının inşasına başlanacağını kaydetti.