Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar buradaki konuşmasında, “YÖDAK’ın denetleme kabiliyetlerinin artırılması için YÖK’ün vereceği destek çok önemli” dedi.

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde YÖK Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi Haldun Göktaş’ın başkanlığındaki heyete, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler eşlik etti.

-Tatar: "YÖDAK'ın güçlenmesi için teknik desteğe ihtiyaç duyuluyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir eğitim adası olduğunu belirterek yükseköğretimi yönetip, üniversiteleri denetleyen Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun (YÖDAK) güçlenmesi için bilişim konusunda teknik desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bir üniversiteden kaynaklı yaşanan olumsuzlukların, ileride yapılması düşünülen çalışmaları öne aldırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, teknik destek konusunda geçen günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK’ın güçlenmesi ve üniversiteleri denetleme konusunda kabiliyetinin artırılması için YÖK’ün vereceği desteğin önemine dikkat çekerek, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığının da uyum içinde çalışıp, ortaya konulacak önerileri hayata geçirmesi gerektiğine işaret etti.

Ülkedeki yükseköğretimin turizm sektörü kadar önemli olduğunu ve bu alanda ciddi yatırımların bulunduğunu belirten Tatar, yükseköğretimin korunabilmesi ve eğitim sisteminin güçlenmesi için YÖDAK’ın da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın yükseköğretimi baltalamak için yapacağı hamlelere karşı doğru adımlar atılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretimde marka değerinin korunup, artırılması için güçlü ve güvenilir bir eğitim sisteminin olması gerektiğini kaydetti.

YÖK’ün yapacağı katkılarla ülkedeki yükseköğretimde kalitenin artacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gerekli girişimleri yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile teknik destek vermek için ülkede bulunan YÖK heyetine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Göktaş: “YÖKSİS’in YÖDAK’ta da kullanılması için çalışmalara başladık”

YÖK Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi Haldun Göktaş da kabuldeki konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın verdiği direktif doğrultusunda olayın aciliyeti ve önemi dikkate alınarak, 9 kişilik bir heyetle Kıbrıs’a geldiklerini ve bilişim konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

YÖK’te kullanılan Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi’nin (YÖKSİS) YÖDAK’ta da kullanılması için çalışmalara başladıklarını anlatan Göktaş, öğrenci ve mezun bilgilerinin sisteme girilmesi ve gerekli kurumlarla paylaşılması konusunda teknik olarak yapılması gerekenlerin görüşüldüğünü vurguladı.