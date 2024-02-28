Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Başbakanlık’ta yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel’in daveti üzerine Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını ve toplantıda bir takım değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, bir üniversitedeki sahte diploma soruşturması ile yaşananlar hakkında hükümetten bilgi aldığını belirterek, “bu yaşananların bizleri çok üzdüğünü, rahatsız ettiğini birlikte paylaştık” dedi.

Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bu konuyu ele aldıklarını, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile birlikte bu konuyla ilgili acilen bir çalışma başlatmalarını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Üniversitelerimiz bu ülkenin gözbebeği” diyerek, bugünkü toplantıda; ülke ekonomisine, sosyal yapısına ve tanıtımına katkısı olan üniversiteler için gerekli olan yeni düzenlemelerin yapılması ve yükseköğrenimde yaşanan bu sorunların aşılması konusundaki hassasiyetini ifade ettiğini söyledi.

Başbakan ve hükümetin de kendisiyle bu konuda aynı görüşte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı ile YÖDAK’ın bir değerlendirme yaparak, yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere yapılması gerekenleri en kısa sürede yapması gerektiğini ifade etti.

“Kurumsal olarak üniversitelerin izlenmesi ve YÖDAK tarafından denetlenmesi gerektiğini” vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunların en kısa sürede yapılması konusunda hükümetle mutabakat içerisinde olduklarını belirtti.

-DAÜ’deki uzlaşı konusu...

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu’nda, Başbakan Üstel’in DAÜ yetkilileri ile bugünkü değerlendirme toplantısını da ele aldıklarını belirterek, “bu toplantıda, DAÜ Mütevelli Heyeti, Rektör ve diğer yetkililer, Başbakan Üstel ve hükümetle bir noktada bir uzlaşıya vardıklarını ve birtakım tedbirlerin alınmasıyla DAÜ’deki bu sıkıntıların aşılması için adımların atıldığını memnuniyetle öğrendiğini” söyledi.

-Narenciye konusu...

Bugünkü toplantıda ele aldıkları diğer bir konunun ise narenciyede yaşanan sıkıntılar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, küresel ısınma ile birlikte yeşillenme hastalığının ortaya çıktığını ve bu hastalıkla birlikte narenciye üretimi ve ihracatında bazı sıkıntılar yaşandığına işaret etti ve bu sorunların aşılması için yapılması gerekenleri ele aldıklarını söyledi. Tatar, bu konuda yapılması gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugünkü toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bu konuyla ilgili nelerin yapılabileceği, ihracat kanallarının yeniden açılabilmesi konusunda yapılması gerekenler konusunda bazı değerlendirmeler yaptıklarını söyleyerek, “Biz de bunları tabii ki muhataplarımızla ele alacağız çünkü narenciye demek Güzelyurt’tun geleceği demek” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel’e kendisini toplantıya davet ettiği için teşekkür ederek, ülke sorunlarıyla ilgilenmenin görevi olduğunu kaydetti.