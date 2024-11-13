Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan Yusuf Cannur’un kişisel sergisine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, ilk kişisel sergisini açan Yusuf Cannur’u tebrik etti.

Sergide konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, Cannur’a çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs Türkü’nün kültürü, sanatı ve sanatçıları ile Kıbrıs’ta varlığını sürdürdüğüne işaret eden Tatar, maneviyatı ve değerleriyle yapılan sanatsal etkinliklerle dünyaya mesaj verildiğini söyledi.

Sanatçı olmak için yetenek yanında çalışmanın da önemine dikkat çeken Tatar, başarıya ulaşmak için üretimin olması gerektiğini vurguladı.

İletişim teknolojilerinin gelişmesi sayesinde dünya ile anında bağlantı kurulabildiğini anlatan Tatar, 15 Kasım’da 41. kuruluş yıl dönümü kutlanacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nden bu eserlerin dünyayla paylaşıldığını kaydetti.

“Bizi biz yapan değerlerimiz ve bize bahşeden devletimizdir.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, birlikte çalışıp üreterek dünyaya Kıbrıs Türkü’nün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olduğunun anlatıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında kültür ve sanatın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.