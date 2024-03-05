Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Alman İşverenler Birliği'nin (TDU) davetlisi olarak Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Tatar'a,

Türk-Alman Turizm İş Konseyi Başkanı Hüseyin Baraner ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de eşlik ediyorlar.



BERLİN'E ANTALYA'DAN UÇTU

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Berlin yolculuğu Antalya Havalimanı VIP salonunda başladı. Burada Dim'in eşlik ettiği Tatar'ı Antalya Valisi Hulusi Şahin de ziyaret etti.

Corendon’un Berlin uçuşunda Tatar’a Corendon ortaklarından Yıldıray Karaer ile Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır da eşlik ettiler. Karaer ve Çorabatır, yolculuk süresince Tatar'la turizm üzerine konuştular.



TATAR: SİYASETİ BIRAKIP TİCARET YAPALIM

Tatar, Berlin'de ilk olarak Türk-Alman Turizm İş Konseyi Başkanı, duayen turizmci Hüseyin Baraner'in düzenlediği Global Turizm Forumu'na katıldı. Alman turizm sektörü temsilcilerinin de katıldığı forumda Tatar'la birlikte yer alan Dim, bu organizasyona ilişkin sosyal medya mesajında "KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Berlin’de ilk olarak katıldığı, duayen turizmci Hüseyin Baraner’in düzenlediği Global Turizm Forumu’nda yaptığı konuşmada, Alman turizmcileri Kuzey Kıbrıs’a davet etti: 'Siyaseti bırakıp ticaret yapalım. Turizmin barış dilini kullanalım' dedi" ifadelerine yer verdi.



Ardından Tatar ve Dim, Berlin'de KKTC Temsilciliği ofisini ziyaret ettiler. Burada ilk olarak temsilci Beniz Kaymak’la görüşen Tatar, daha sonra Frankfurter Allgemeine Zeitung Editörü, Alman gazeteci Michael Martens’e özel bir röportaj verdi.



BERLİN'DE YOĞUN PROGRAM

Berlin ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, Türk-Alman gazeteciler, Alman turizm sektörü temsilcileri, Türk-Alman siyasi kurumlar ve kişilerle de toplantılar ve ikili görüşmeler yapacak.

ITB Turizm Fuarı'nın açılışına da katılacak olan Tatar onuruna Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi bir akşam yemeği verecek. Tatar'ın Almanya temasları 7 Mart Perşembe günü sona erecek.