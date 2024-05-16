Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi KKTC Dostluk Grubu ile Azerbaycan Dostluk Grubu heyetlerini Ercan Havalimanı’nda uğurladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, uğurlamada Meclis KKTC – Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu ve Başkan Vekili Erkut Şahali’nin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Talip Atalay ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.