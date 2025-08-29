Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye yardımla ilgili 'Filistin'e havadan yardım yapılması konusunu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Onay verdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılmasıyla ilgili Ürdün onay verdiği an gitme durumundayız,' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere muhalefetin çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır," dedi.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi kıtlığa ve açlığa mahkum ettiğini belirtti.

Fidan: Temaslarımız devam etmekte

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ise kürsüye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geldi.

Fidan "Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir," dedi.

Filistinlilerin Gazze'den taşınması planlarına karşı çıktıklarını belirten Fidan "Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir," dedi.

Özel'den iktidara eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturumda yaptığı konuşmada ''2 buçuk milyar nüfuslu İslam coğrafyasını yönetenlerin tutumları ya yetersizdir ya da ne yazık ki İsrail’den yanadır. Bu durumda bölgenin en güçlü devleti olan Türkiye’nin buna karşı bir sözünün, bir ağırlığının, bir yaptırımının olması gerekir; bizden bu beklenir,'' dedi ve iktidarı bu konuda eleştirdi.

'Geçen haftaya kadar İsrail’e askeri yük taşıyan gemilere izin verildiğinin itirafı'

Geçen hafta Türkiye'nin İsrail bağlantılı olan ve askerî yük taşıyan gemilere kısıtlama getirdiği belirtilmişti. Özel, bu kararın İsrail'le ilişkinin sürdüğünün bir kanıtı olduğu belirtti: ''8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. O dönemde yapılan tüm araştırmalarda Türkiye’nin yüzde 80’i, İsrail ile ticaretin devam ettiğini biliyor ve buna itiraz ediyordu. Ancak iktidar tarafından bu eleştirilerimiz, bu çağrılarımız en sert dilde yalanlanıyor, İsrail ile ticaretin olmadığı iddia ediliyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı bizim bu itirazlarımızdan tam 15 ay sonra, 15 Aralık 2024 tarihinde bir genelge yayınladı ve yayınladığı bu genelgeyle ticari ilişkilerin kesildiğini ifade ettiler. Bu genelde o tarihten önce, aylarca ‘İsrail ile ticaret yapmıyoruz’ diyenlerin sürdürdüğü cayır cayır ticaretin itirafı olmuştu. Bu tarihten sonra da İsrail ile ticaret, üçüncü ülkeler üzerinden devam etti, bunu da resmi verilerle ortaya koyduk. Çünkü Türkiye, 2024’te İsrail’e en çok ihracat yapan beşinci ülke olmuştu. Şimdi Türkiye limanlarına gelen ve İsrail’e yük getiren gemilerin askeri ve tehlikeli madde taşımadıklarını bildiren belge talep edileceğini, ben aynı WhatsApp grubu içinde olduğum bir yatılı okul arkadaşımın -uluslarası taşımacılık yapan bir şirkette çalışır- dünya da Türkiye kamuoyu da yabancı bir haber ajansının haberinden öğrendik. Ama bunun gayriresmi bir uygulama olduğunu, bir genelgesinin olmadığını ve olmayacağını, bu meselede sadece sözlü talimatlarla yerine getirileceğini söylüyorlardı. Bu aleniyet kazandı ve dönüp de kimse tarafından yalanlanmadı. Öyleyse bu durumda geçen haftaya kadar İsrail’e askeri yük ve tehlikeli madde taşıyan gemilere bir şekilde izin verildiğinin, göz yumulduğunun itirafından başka bir şey değil. Bugüne kadar ticaretin devam etmesini protesto eden gençlerin gözaltına alınmasının aslında bir suçluluk psikolojisinin sonucu olduğu da ayan beyan ortada.''