Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterine ilişkin, "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır." bilgilerini verdi.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

Dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve sert iniş yapan CH-47 ağır genel maksat helikopterine ilişkin "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir." denildi.

- NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ziyareti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından, Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun, müttefikler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edilmiştir."