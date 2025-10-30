TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlayan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

Erdoğan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin 102. yaşını tebrik eden, ülkemize güzel temennilerini ileten tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara milletim adına teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm dost ve müttefiklerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, tebriklerini ileten ülkelerin bayrakları ile uluslararası kuruluşların logoları da yer aldı.