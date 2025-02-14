TC Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

Bakanlığın, X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bozay ile DiCarlo'nun görüşmede, mart ayında İsviçre'de düzenlenmesi öngörülen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayri resmi toplantının hazırlıkları ile muhtelif bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıkları bildirildi.

Görüşmeye ilişkin diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cenevre'de 27-29 Nisan 2021'de düzenlenen gayri resmi 5+BM toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, artık tükenmiş iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıkladığı ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair iki "devletli çözüm vizyonu"nu ortaya koyduğu hatırlatıldı.

Türkiye tarafının da Tatar'ın ortaya koyduğu yeni vizyona tam destek verdiğine işaret eden kaynaklar, görüşmede BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’ya Kıbrıs meselesi bağlamında Türkiye'nin tam destek verdiği iki devletli çözüm vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 77, 78 ve 79. BM Genel Kuruluna hitaplarında uluslararası topluma bir an önce KKTC'nin tanınması çağrısı yaptığını aktaran kaynaklar, Ocak 2024'te eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi olarak atanmasına, adı geçenin görev tanımının Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla kısıtlı tutulması ve görev süresinin 6 ayı aşmaması şartıyla Kıbrıs Türk tarafıyla bilistişare onay verildiğini belirtti.

Bu süre zarfında Ada'da ve garantör devletlerde temaslarda bulunan Holguin'in, Temmuz 2024'teki görev süresi sonunda BM Genel Sekreteri'ne rapor sunduğunu ancak içeriğinin kamuoyuyla veya taraflarla paylaşılmadığını vurgulayan kaynaklar, 15 Ekim 2024'te New York'ta BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in katıldığı gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM Sözcülüğü tarafından yayımlanan açıklamada, eski şahsi temsilcinin çalışmalarına da atıfla, taraflar arasında halihazırda ortak zemin bulunmadığının ilk defa resmi olarak kayda geçirildiğini bildirdi.

Kaynaklar, 15 Ekim'deki akşam yemeğinde ayrıca, izleyen dönemde BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Ada'daki iki lider Tatar ve Hristodulidis'in, ana vatanların Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve üçüncü garantör ülke İngiltere'nin daha düşük düzeyli katılımıyla "genişletilmiş formatlı gayri resmi toplantı" düzenlenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Mart ayında Cenevre'de düzenlenecek gayri resmi toplantıyla, taraflar arasında ortak zeminin bulunmadığı mevcut durum çerçevesinde Kıbrıs'ta ilerleyen dönemde atılabilecek adımların istişare edilmesinin hedeflendiğini dile getiren kaynaklar, bu toplantının hiçbir surette "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" veya "geçmiş müzakere süreçlerinin kaldığı yerden devamı" niteliğini taşımadığını vurguladı.

Hazırlık çalışmaları bağlamında 10 Şubat'ta Ada'yı ziyaret eden DiCarlo, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum liderle ayrı ayrı görüşmüştür. 12 Şubat'ta Yunanistan'a geçen DiCarlo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'le bir görüşme yapmıştı. DiCarlo, temasları kapsamında bugün de Türkiye'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.