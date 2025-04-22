Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bugün Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi'nde Şeref Salonu’nda yapılan görüşmede Dernek Genel Başkanı Celal Bayar ve TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri birer konuşma yaptılar.

Görüşme sonunda Bayar, Büyükelçi Bahçeri'ye BM tarafından geçmişte hazırlanan Ortega Raporu'nu takdim etti.