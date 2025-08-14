TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'ne yönelik 14 Ağustos 1974'te uygulanan zulüm ve insanlık dışı saldırılara son vermek amacıyla gerçekleştirilen 2'nci Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.