Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, “Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan; mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz." açıklaması yaptı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından, HAVELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara ilişkin Bakanlık tarafından, "Kıbrıs Türk halkının Ada'da maruz kaldığı sistematik saldırıların, katliam ve zorla göç ettirmelerin üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekatı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

Kararın, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden geldiği, bu durumun Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesi olduğu aktarıldı.

Enosis hedefi doğrultusunda 1963'ten itibaren 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadın, çocuklar ve yaşlıların katledildiği vurgulanan açıklamada, "Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekatı ile son verdiği, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtardığı, Ada'da barış ve güvenliği tesis ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır."