Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adil bir düzenin birlikte oluşturulabileceğini belirtti.

TDP’nin yazılı açıklamasında, ülke yönetiminin plan, program, öngörü ve vizyon gibi toplumun bugününü kurtaracak, geleceğini şekillendirecek kavramlardan habersiz olduğu savunuldu.

İyi yasaların ülkenin iyi idare edildiği anlamı taşımadığının, yönetimin icraatlarıyla ilgili herhangi denetim yapılmadığı için şu anda bu durumda olunduğunun kaydedildiği açıklamada, “Kıbrıslı Türkler hak etmedikleri şekilde çok kötü yönetiliyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, TDP yönetime geldiği zaman kaybolan itibarın kazanılacağı, ilk icraat olarak tüm kurum ve kuruluşların geriye dönük denetime tabi tutulacağı belirtildi.

“Tüm yolsuzlukların, usulsüzlüklerin hesabı yargı önünde sorulacak. Devlet yönetimi adil, şeffaf ve hesap verebilir bir düzene kavuşacak ve Kıbrıslı Türkler hak ettikleri şekilde yönetilecek” denilen TDP açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Suçu olan herkes adalet karşısına çıkarılıp hesap verecek, yürürlükteki yasalar harfiyen uygulanacak, gereken hallerde yasa tadilatları yapılacak ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni yasalar oluşturulacak. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim yapısı oluşturulacak, TDP’nin ülke yönetiminde adalet en önemli kılavuz olacak. Adil bir düzeni hep birlikte oluşturacağız.”