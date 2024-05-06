Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Koop-Süt’le ilgili değerlendirme yaptı; “kurumun özerk yapısına yapılan siyasi müdahalelerin artırılmaya çalışıldığını” öne sürdü.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun öz kurumlarından olan Koop-Süt’le ilgili son dönemlerde ilginç gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, “Kurum batma noktasına getirildi” dedi.

“Koop-Süt’te neler oluyor?” diye soran Çeler, “1974 yılında dahi Koop-Süt aracılığıyla kendi süt ve süt ürünlerini üreten ve toplayıp dağıtabilen bir toplumken; partizanlık ve liyakatsizlik nedeniyle Koop-Süt şu anda yüz milyonlarca TL borç faizinin altında eziliyor” dedi.

Koop-Süt’te yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun, 126 çalışanı ve binlerce üreticiyi yani ülke ekonomisini olumsuz etkileneceğini kaydeden Çeler, “Böylesine değerli bir kurumun; iş bilmez siyasilerin elinde oyuncak olmasına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Çeler, “Koop-süt’ün siyasetten arınmış bir özerk yönetim ile yönetilmesi gerektiğini her zaman savunduk. Ancak şu anda da hükümette olan zihniyet; her şeyi kendi elinde tutarak, seçim zamanı geldiğinde bir çıkar kapısı olarak kullanmak için adeta ‘ele geçirmeye’ çalışıyor. Bir toplumun kendi sütünü dahi üretip dağıtamayacak noktaya getirilmesi de umurlarında değil çünkü gaile de taşımıyorlar. Buradan sesleniyorum; Kapalı kapılar ardında yapmaya çalıştıklarınızın farkındayız. Önümüzdeki günlerde bu konu üzerine daha çok konuşacağız” dedi.