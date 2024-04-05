Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu “erkek bireye doğum kontrol hapı yazıldığı” yönündeki açıklamasını “popülist maksatlarla” yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.

TDP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Çeler, Gardiyanoğlu’nun bahse konu sözlerine ilişkin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, Birliğin Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalılara geri ödeme kapsamında hazırlanmış listesinde doğum kontrol ilacı olmadığını söylediğini hatırlattı.

Sosyal Sigortalar Dairesi personelinin uzman eczacı görüşü ve doktor görüşü alarak ilacın ödemesini yaptığı hususunda kuşkusu olmadığını dile getiren Çeler, “Bunu çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiler de desteklemektedir.” dedi ve Dairenin doktorlara açtıkları sistem üzerinden yazılabilecek liste harici ilaçların zaten yazılamayacağını kaydetti.

Kendisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde 60’a yakın ilacın eklenerek listenin genişletildiğini aktaran Çeler, bahse konu ilacın doktor tarafından tanı ile uyumlu olarak seçilmek suretiyle reçete edildiğini, eczacının da bunu önerilen miktarda ve yasal koşullarda hastaya sağladığını ifade etti.

Çeler, “Bu durum popülizm maksatlı bir açıklama olup, zaten çökmüş olan ve sigortalıları zarara uğratan bir yapıya dönüşmüş sistemi daha da kötüye sürükleyecek, ayrıca doktorları da eczacıları da Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesini ve daire personelini de zan altında bırakan bir açıklamadır.” dedi.

Kendi görevi döneminde sistemin “tıkır tıkır” çalıştığını söyleyen ve Gardiyanoğlu’nu açıklaması ile sistemin çöküşünü destekleyen bir tavır sergilemekle suçlayan TDP Başkanı Çeler, “Bütün bunların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iyi yönetilemediği, başarısız bir yönetime rağmen sigortalıların huzursuzluklarını da doktorlar ile eczacıların onurlarını da sigortalılar ile tüm tarafların toplumsal huzuru olumsuz etkileyecek şekilde çalışmayı destekleyen atamalarını da gözlemlediğimiz zaman hepimizin anayasadan gücünü alan sosyal devlete olan inancımızı zehirlediği görülmektedir.” ifadelerini kullandı.