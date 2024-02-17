Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçe Başkanlığa Ercan Yüzüak getirildi.

TDP’den verilen bilgiye göre, İskele İlçe Kongresi yapıldı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, iki yıl boyunca İskele ilçesini ayakta tutan herkese teşekkür etti ve başta İskele olmak üzere ülkedeki geniş kaynakların olması gerektiği gibi kullanılamadığına dikkat çekti. Mine Atlı, “Bizler ilçelerimizde güçlü şekilde örgütlenerek, doğal kaynaklarımızın doğru kullanımı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Özellikle İskele ilçesindeki yanlış kaynak kullanım karşısında şeffaf, hesap verebilir ve dürüst bir ülke yönetimine ne kadar ihtiyaç olduğu açıktır” dedi.

Mart ayında yapılması planlanan TDP Olağan Kurultay’ında başkan adayı olacağı belirtilen Zeki Çeler de konuşmasında, toplumun hala doğru söyleyen siyasetçileri beğendiğini ve desteklediğini, bu desteğini de oya çevirdiğini kaydetti.

Çeler, “Birbirimizi doğru anlayıp doğru adımlar attığımız sürece, toplumda doğru algıyı yaratacağız. Dürüst siyasetimizle bunu başaracağız. Hepimiz birbirimize sahip çıkmalı ve toplumun hakkını hem birey olarak hem de örgütlü şekilde aramalıyız” şeklinde devam etti.

Konuşmaların ardından Mali Rapor ve Faaliyet Raporu oylanarak kabul edildi. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Meclisi şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Ercan Yüzüak (Başkan). Cemaliye Soğancı. İlknur Işık Türkmen. Tülay Alper. Mahmut Ceylan. Tekin Kızıl. Niyazi Aygan. Naim Zorali. Seyfi Bağrıkaralı. Ecevit Aspri.”

Denetleme Kurulu: Öcal Musaoğulları. Sefer Yalkut. Metin İsmet Pekri. Osman Hastunç.

Gençlik Meclisi: Dilan Kızıl. Ersin Kızıl.”