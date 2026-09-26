Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Maraş örgüt binası açıldı.

Açılışta konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’nin seçim sürecinde toplumun farklı kesimleriyle temaslarını artıracağını belirterek, Maraş örgütünün de bu çalışmanın önemli merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, açılışa TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci, MYK üyeleri Tacan Reynar, Kemal Baykallı, Ece Balcı ve Mustafa Emiroğluları, Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansu, Maraş Örgüt Başkanı Aziz Canlı ile parti üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Çeler, yaklaşan seçim sürecine ilişkin birlik ve beraberlik mesajı verdi, TDP’nin örgütlü yapısıyla sahada çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Çeler, TDP’nin toplumun sorunlarını takip eden ve çözüm üretmeye çalışan bir siyasi yapı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, önümüzdeki dönemde ülkenin temel sorunlarına yönelik somut icraatların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

-“Ülkenin kaybedecek zamanı yok”

Ülke sorunlarının günü kurtaran yaklaşımlarla çözülemeyeceğini belirten Çeler, nüfusun bilimsel ve şeffaf biçimde ortaya konulması, sağlık hizmetlerinin toplumun tamamı için güvence altına alınması, kamu yönetiminde dijital dönüşüm ve liyakatin güçlendirilmesi gibi başlıkların öncelikli olduğunu vurguladı.

TDP’nin seçim sürecinde toplumun farklı kesimleriyle temaslarını artıracağını belirten Çeler, Maraş örgütünün de bu çalışmanın önemli merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Çeler, parti örgütlerinin güçlenmesinin yalnızca seçim çalışmaları açısından değil, toplumla doğrudan temas kurmak ve yurttaşların sorunlarını siyaset mekanizmasına taşımak açısından da önemli olduğunu söyledi.

-“Bu seçimde ihtiyacımız olan şey birlik, dayanışma ve birlikte çalışmaktır”

“Bu seçimde ihtiyacımız olan şey birlik, dayanışma ve birlikte çalışmaktır” mesajını veren Çeler, TDP örgütlerinin sahada daha güçlü biçimde çalışacağını belirtti.

TDP Maraş Örgüt Başkanı Aziz Canlı da, Maraş’taki örgütlenmenin önemine dikkat çekerek, yeni örgüt binasının bölge halkıyla daha güçlü ve sürekli temas kurulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Canlı, seçim sürecinde örgütlü ve sahaya dayalı bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansu ise örgüt açılışının Gazimağusa bölgesindeki çalışmalar için önemli olduğunu belirterek, parti örgütleriyle birlikte seçim sürecine hazırla